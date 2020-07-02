الصين تُعين أمينا عاما للجنة حماية الأمن القومي في هونج كونج

وكالات:

عين مجلس الدولة الصيني، الخميس، تشان كووك كي، أمينا عاما للجنة حماية الأمن القومي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وذلك بموجب أحكام القانون الجديد للأمن القومي في المدينة.

ووفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، جاء تعيين تشان بناء على ترشيح من كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وكان البرلمان الصيني أقر الثلاثاء بالإجماع تشريعا جديدا للأمن القوميفي هونج كونج، وضع بكين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى، قالت إن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه المدينة عند تسليمها للصين عام 1997.