الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 3 إصابات جديدة منها واحدة بعدوى محلية في بكين

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن ثلاث حالات إصابة جديدة منها حالة واحدة بعدوى محلية، ليصل إجمالي المصابين إلى 83537 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالة محلية العدوى تم الإبلاغ عنها في بكين والحالتين الوافدتين من الخارج تم تسجيلهما في شنجهاي ومقاطعة قوانغدونغ، فيما لم يتم أمس تسجيل أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن ثمانية أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78487 شخصا، كما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 1920 حالة خرج منها 1845 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 5910 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مصابين مايزلوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 754 شخصا من الملاحظة أمس، فيما تم الإبلاغ عن حالتين جديدتين بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت تحت الملاحظة الطبية إلى 99 حالة بينها 60 وافدة من الخارج.

وتم حتى نهاية يوم أمس الإبلاغ عن 1233 حالة إصابة بينها سبع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و46 إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و447 إصابة بينها سبع وفيات في تايوان، فيما خرج من المستشفيات 1117 مريضا في هونج كونج و45 مريضا في ماكاو و438 مريضا في تايوان.