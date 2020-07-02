العراق: انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال بغداد لملاحقة عناصر داعش
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الخميس، انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال بغداد، بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقالت الخلية، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم الخميس، بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمالي بغداد".
وأضافت أن العملية اشتركت فيها قطعات قيادة عمليات بغداد وقطعات (لواء القوات الخاصة / رئاسة أركان الجيش ولواء المشاة الآلي السابع والثلاثون ولواء من الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ولواء من الحشد الشعبي) وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش".
وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتفتيش هذه المناطق بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها.
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