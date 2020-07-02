تقارير: مقتل 24 شخصا في هجوم مسلح بوسط المكسيك

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن 24 شخصا قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم مسلح على عيادة لإعادة تأهيل ومعالجة المدمنين للمخدرات بوسط البلاد.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" عن قائد الشرطة بيدرو كورتيس زافالا أن عدة أفراد دخلوا ملحق العيادة في إيرابواتو بولاية جواناخواتو وألقوا المقيمين بها على الأرض وأطلقوا النار عليهم.

وأدان حاكم ولاية جواناخواتو ، دييجو سينهو رودريجيز فاليخو ، الهجوم ووصفه بـ "الجبان".

وقال رودريجيز فاليخو على تويتر: "العنف الناجم عن الجريمة المنظمة لا يحرم الشباب من الحياة فحسب ، بل يسلب أسر جواناخواتو السلام أيضا".

وأضاف: "نعمل ولن نهدأ حتى استعادة الهدوء إلى جواناخواتو".