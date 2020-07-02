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بوتين يفوز في استفتاء على تمديد حكمه حتى عام 2036

01:34 ص الخميس 02 يوليه 2020
بوتين يفوز في استفتاء على تمديد حكمه حتى عام 2036

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):
فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استفتاء سيمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2036، وذلك بنحو 78% من الأصوات بعد فرز 90% من بطاقات التصويت.

يشار إلى أن بوتين في السلطة بصفة رئيس للبلاد أو رئيس للوزراء منذ عقدين، وهو حاليا أكثر زعيم روسي أو سوفيتي يمكث في السلطة منذ جوزيف ستالين.

ويهدف الاستفتاء إلى إقرار حزمة من التعديلات التي من شأنها أن تمكن بوتين من الترشح لإعادة انتخابه مرتين، وقد يظل في السلطة إلى أن يبلغ من العمر 83 عاما.

واكتسب بوتين سمعة كضامن لاستقرار الدولة، بخلاف فترة الاضطراب الاقتصادي والسياسي لما بعد الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي والتي سبقت وصوله إلى السلطة. واعتُبر ذلك عاملا حاسما في الموافقة على الاستفتاء.

فلاديمير بوتين بطاقات التصويت روسيا

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