أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

اردوغان وميركل يبحثان هاتفيا المستجدات في ليبيا وسوريا

01:25 ص الخميس 02 يوليه 2020
اردوغان وميركل يبحثان هاتفيا المستجدات في ليبيا وسوريا

أردوغان

أنقرة - (د ب أ):
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلالها تطورات الوضع في ليبيا وسوريا.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء اليوم الأربعاء، أن أردوغان وميركل بحثا خلال المكالمة مستجدات قضايا إقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.
وأضاف البيان أن أردوغان وميركل بحثا أيضاَ العلاقات الثنائية، والتعاون بخصوص مكافحة فيروس كورونا،بحسب وكالة الاناضول للأنباء التركية.
من ناحية أخرى ، من المقرر أن يجتمع كبار الدبلوماسيين من تركيا وألمانيا في برلين غدا الخميس لمناقشة القيود على السياحة والسفر التي تم إدخالها للحد من انتشار فيروس كورونا .
كان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس قد صرح للصحفيين أمس الأربعاء إن المحادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش اوغلو ستركز على الوباء ، فضلا عن معايير تحذير ألمانيا المستمر عن السفر من وإلى تركيا.

أردوغان أنجيلا ميركل ليبيا سوريا

الخبر التالى:

بوتين يفوز في استفتاء على تمديد حكمه حتى عام 2036

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 69814

    عدد المصابين

  • 18881

    عدد المتعافين

  • 3034

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10538577

    عدد المصابين

  • 5395571

    عدد المتعافين

  • 512689

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تكشف خطوتها القادمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة