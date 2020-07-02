اردوغان وميركل يبحثان هاتفيا المستجدات في ليبيا وسوريا

أنقرة - (د ب أ):

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلالها تطورات الوضع في ليبيا وسوريا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء اليوم الأربعاء، أن أردوغان وميركل بحثا خلال المكالمة مستجدات قضايا إقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل بحثا أيضاَ العلاقات الثنائية، والتعاون بخصوص مكافحة فيروس كورونا،بحسب وكالة الاناضول للأنباء التركية.

من ناحية أخرى ، من المقرر أن يجتمع كبار الدبلوماسيين من تركيا وألمانيا في برلين غدا الخميس لمناقشة القيود على السياحة والسفر التي تم إدخالها للحد من انتشار فيروس كورونا .

كان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس قد صرح للصحفيين أمس الأربعاء إن المحادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش اوغلو ستركز على الوباء ، فضلا عن معايير تحذير ألمانيا المستمر عن السفر من وإلى تركيا.