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مستشفى في كينيا تنشئ مركزًا لعلاج موظفي الأمم المتحدة بأفريقيا من كورونا

11:24 م الأحد 19 يوليه 2020
مستشفى في كينيا تنشئ مركزًا لعلاج موظفي الأمم المتحدة بأفريقيا من كورونا

مستشفى في كينيا تنشئ مركزًا لعلاج موظفي الأمم المت

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة أبرمت شراكة مع أكبر مستشفى خاص في كينيا لإنشاء مركز لعلاج موظفي الأمم المتحدة وأسرهم في أفريقيا، من مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن آلان بامبا، الرئيس التنفيذي لمستشفى نيروبي، قوله إن عملية إنشاء المركز ستبدأ يوم 20 يوليو، وسيفتح في غضون ما يتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وأوضح أن المركز سيحتوي على غرفة عمليات ومختبر وخدمات أشعة، وبسعة أولية تبلغ 150 سريرا بما في ذلك 25 وحدة للعناية المركزة و 50 وحدة عالية التبعية وهى وحدة رعاية مادون العناية المركزة .

يشار إلى أن المكتب الرئيسي للأمم المتحدة في أفريقيا يقع في نيروبي، ويعمل به أكثر من ثلاثة آلاف موظف. كما أن للمنظمة مكاتب في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا .

كينيا موظفي الأمم المتحدة فيروس كورونا

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