بدء فرز الاصوات في انتخابات مجلس الشعب السوري

دمشق - ( د ب أ )

بدأ فرز الاصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب السوري، للدور التشريعي الثالث في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وذلك بعد تمديد فترة الاقتراع لمدة أربع ساعات في جميع المحافظات.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخاب القاضي المستشار سامر زمريق "إن لجان الصناديق بدأت بفرز الاوراق وعد الاصوات للمرشحين".

وأكد المستشار زمريق، أن تمديد الانتخابات لمدة 4 ساعات بسبب إقبال المواطنين على المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس الشعب".

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات بلغ عدد المرشحين 1656 مرشحا بينهم 200 مرشحة عبر 7277 مركزا في جميع المحافظات.

وبدأت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي انتخابات مجلس الشعب حتى الساعة السابعة ولكن تم تمديد الانتخاب لمدة 4 ساعات.

وشهدت بعض المركز في العديد من المحافظات اقبالا ضعيفا على الانتخابات.

ومن المنتظر أن تنتهي لجان الصناديق من فرز الأصوات هذه الليلة على أن تُعلن النتائج النهائية بعد غد الثلاثاء.