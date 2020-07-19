الجيش الوطني الليبي: جاهزون لكافة الاحتمالات بشأن سرت
طرابلس- (أ ش أ):
أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، جهوزيتهم لكافة الاحتمالات بشأن سرت.
وكشف المحجوب في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الأحد عن أن تركيا حشدت عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة، مشددًا في الوقت ذاته على أن سرت ستظل خطًا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه من قبل الاستعمار التركي.
وأوضح المحجوب أن تركيا تسعى للسيطرة على الثروات الليبية، مؤكدًا أن الجيش الوطني الليبي لن يسمح لها بذلك.
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