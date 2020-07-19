مصادر: رئيس المجلس الأوروبي يقترح خطة جديدة لصندوق الإنعاش الاقتصادي

بروكسل - (د ب أ)

اقترح رئيس المجلس الأوروبي، تشارل ميشيل، تخفيضًا إضافيًا للمبلغ المخصص للمنح بحزمة الإنعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت مصادر بالتكتل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت مصادر الاتحاد الأوروبي، إن اقتراح ميشيل الجديد يتوقع تقديم منح بقيمة 400 مليار يورو، بدلاً من 450 مليار في اقتراحه السابق و500 مليار وردت في الاقتراح الأولى للحزمة.

لكن ما يعرف بـ"الدول المقتصدة"، وهي السويد وهولندا والنمسا والدنمارك وفنلندا، تعارض الاقتراح وترى أن المنح لا يمكن أن تزيد على 350 مليار يورو.