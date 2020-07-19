العراق يؤكد على أهمية العلاقات وتعزيزها مع السعودية وإيران

بغداد - (د ب ا )

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أهمية العلاقات بين بلاده والسعودية وإيران، والحرص على الارتقاء بها بما يعزز سبل التعاون البنّاء في مختلف المجالات، وبما يؤمّن مصالح الشعوب في المنطقة ويسهم في خلق بيئة إقليمية قائمة على حسن التفاهم ومراعاة السيادة الوطنية وتوطيد التفاهم المعزز للأمن والسلام والتقدم للمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي اليوم الأحد مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لدراسة الزيارة المرتقبة للكاظمي للسعودية وإيران ،بحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية.

وذكر البيان "إن المجتمعين تدارسوا باهتمام الإجراءات الأمنية والاستخبارية والعسكرية الجارية من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء المبرم على بؤرة وخلاياه النائمة والناشطة، وأن تعاون العراق مع أشقائه وجيرانه سيساعد في إعادة البناء وتحسين الاقتصاد».

وبحسب البيان ناقش الاجتماع "ضرورة العمل الجاد والحثيث من أجل تهيئة إمكانات الانتخابات المبكرة وتحديد موعد إجرائها في ضوء التعهدات والالتزام بالمسؤولية أمام الشعب ومطالبه، وسرعة استكمال تعديلات القانون اللازم لتحقيق انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تستجيب للإرادة الشعبية الديمقراطية".

وبحسب البيان "تناول الاجتماع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتم التأكيد على ضرورة العمل من أجل إجراءات عملية تسهم في حسم الملفات العالقة، و بما يؤمن حقوق المواطنين بدون تمييز وحسب الدستور، ويوطد التفاهم الوطني المسؤول".

يشار إلى أن الكاظمي يبدأ غدا الأثنين جولة يستلها بالسعودية ثم إيران ويختتمها بالولايات المتحدة .