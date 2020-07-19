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مسؤول أمريكي يتهم الصين بالتسبب في تآكل سيادة ميانمار

09:24 م الأحد 19 يوليه 2020
مسؤول أمريكي يتهم الصين بالتسبب في تآكل سيادة ميانمار

زعيمة ميانمار أونج سان سو كي

واشنطن - (د ب أ)

اتهم جورج سيبلي، نائب رئيس البعثة الأمريكية في ميانمار، في مقال رأي الصين بالتسبب في تآكل سيادة ميانمار، ما أدى إلى سجال على الإنترنت بين القوتين العملاقتين بشأن من كان يفكر في تحقيق أفضل مصالح لتلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وذكرت اليوم الأحد، وكالة بلومبرج للأنباء، أن نائب رئيس البعثة الأمريكية، كتب أمس السبت، أن الصين تستغل الصناعات السلعية والقوة العاملة لجارتها الأصغر.

وردت السفارة الصينية هناك في بيان مطول تزيد سطوره بمقدار المثل عما كتبه الدبلوماسي، قائلة إن الجهود الأمريكية لتشويه العلاقة بينها وميانمار محكوم عليها بالفشل.

وينخرط دبلوماسيون يمثلون أكبر اقتصادين في العالم في مزيد من الخلافات العامة، حيث يتبادلون انتقادات لاذعة بشأن قضايا كحقوق الإنسان والاقتصاد وسياسات الأمن.

ميانمار الصين

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