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زعيم الحزب الحاكم في بولندا يعلن عن خطة لتعديل الحكومة

08:58 م الأحد 19 يوليه 2020
زعيم الحزب الحاكم في بولندا يعلن عن خطة لتعديل الحكومة

ياروسلاف كاتشينسكي

وارسو - (د ب أ)

أعلن زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، خططًا لتعديل حكومي بعيد المدى، وذلك بعد فترة قصيرة من العطلة الصيفية.

ومن المقرر أن يظل رئيس الوزراء ماتيوش مورافيسكي، في منصبه، حسبما قال كاتشينسكي في مقابلة إذاعية.

يشار إلى أن خطوة كاتشينسكي تأتي على الأرجح ردًا على فوز أندريه دودا مرشح حزب القانون والعدالة، بفارق طفيف، في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال كاتشينسكي إنه ستكون هناك بالتأكيد تغييرات في نهاية المطاف وأن مجالات تداخل المسؤولية الوزارية سيتم التعامل معها أيضا.

وقال إن التغييرات بعيدة المدى لن تتم فقط في الحكومة ولكن في حزب القانون والعدالة، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل عن الأشخاص والمناصب ممن ستشملهم التغييرات.

ياروسلاف كاتشينسكي بولندا

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