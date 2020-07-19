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الدول "المقتصدة" تقترح تقليص برنامج التعافي الأوروبي إلى 855 مليار دولار

08:36 م الأحد 19 يوليه 2020
الدول "المقتصدة" تقترح تقليص برنامج التعافي الأوروبي إلى 855 مليار دولار

الدول "المقتصدة" تقترح تقليص برنامج التعافي الأورو

بروكسل - (د ب أ)

أكد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هولندا والنمسا والسويد والدنمارك المعروفة بالدول "المقتصدة" الأربع اقترحت تقليص الحجم الإجمالي لصندوق التعافي الأوروبي، المقترح لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من 750 مليار يورو (855 مليار دولار) إلى 700 مليار يورو، في محاولة لكسر الجمود في مفاوضات قادة التكتل السبع والعشرين التى انطلقت أمس الأول الجمعة.

وبموجب الاقتراح، سيتم دفع نصف المبلغ وهو 700 مليار يورو في شكل منح، والنصف الآخر في شكل قروض، حسبما أكد الدبلوماسيون.

وكان الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية للصندوق، والذي يهدف إلى تعويض الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ينص على تخصيص 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض.

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