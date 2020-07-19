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وفاة ثانية في الخليل بفيروس كورونا ترفع الحصيلة في فلسطين إلى 64 حالة

08:03 م الأحد 19 يوليه 2020
وفاة ثانية في الخليل بفيروس كورونا ترفع الحصيلة في فلسطين إلى 64 حالة

فيروس كورونا في فلسطين

رام الله - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة مواطنة (53 عاماً) من مدينة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين بسبب الفيروس إلى 64.
وأضافت الوزارة، في بيان ننشرته وكالة أنباء فلسطين وفا، اليوم الأحد، عن تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات النشطة إلى 7,895 اصابة.
وكانت الصحة، أعلنت في وقت سابق عن وفاة مواطن (69 عاما)، من يطا في الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

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Asha
وزارة الصحة الفلسطينية رام الله فيروس كورونا فلسطين

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