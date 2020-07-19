عمدة لوس أنجلوس يرجح فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي كورونا

واشنطن - (د ب أ)

قال إريك جارسيتي، عمدة لوس أنجلوس، إن المدينة تواجه هجمة متجددة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، وربما تكون على شفا قيود جديدة.

وقال جارسيتي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن إصدار أمر بالبقاء داخل المنازل من بين الخيارات المتاحة.

وذكر أن المستشفيات لا تزال بها أماكن ، وتجري المدينة اختبارات مكثفة.

وانتقد جارسيتي، وهو ديمقراطي، تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الأزمة الصحية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد.

وأوضح أنه لن يحضر الطلاب إلى الفصول حتى تشهد لوس أنجلوس 14 يومًا متعاقبًا على الأقل من حيث تراجع عدد حالات الإصابة.

وأشار إلى أن عمليات الإغلاق الجديدة وصدور أوامر بارتداء الأقنعة الواقية "الكمامات" من بين المقترحات التي يجري دراستها.