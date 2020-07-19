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رئيس حكومة بافاريا الألمانية يكشف عن تزايد تهديدات القتل الموجهة إليه

07:08 م الأحد 19 يوليه 2020
رئيس حكومة بافاريا الألمانية يكشف عن تزايد تهديدات القتل الموجهة إليه

ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية

ميونخ - (د ب أ)

كشف ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، عن تزايد تهديدات القتل الموجهة إليه.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الأحد: "أنا شخصيا تلقيت تهديدات، منذ أزمة كورونا، أكثر من أي وقت مضى".

وأبدى زودر تحفظه حيال التعليق على تهديدات القتل التي وردت لسياسيين في ولاية هيسن عن طريق سرقة بيانات من حواسب تابعة للشرطة، وحذر من توجيه اتهام عام إلى الشرطة وقال إن " الشرطة تعمل على حمايتنا".

وأعرب زودر عن اعتقاده بأنه لهذا السبب فإن الشرطة تستحق أن يتم إمدادها ليس بالمال وحسب بل بالثقة أيضا.

في الوقت نفسه، أكد زودر على ضرورة توضيح الأحداث الغامضة لدى شرطة ولاية هيسن، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يتلقى تهديدات يستحق الدعم الكامل من الدولة، وتابع أن الدولة لا يجب أن تسمح بمثل هذه الحوادث تحت أي ظرف.

ماركوس زودر ألمانيا بافاريا

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