أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الجزائر: ارتفاع الإصابات بالكورونا إلى 23 ألفًا و84 مصابًا و1078 حالة وفاة

06:19 م الأحد 19 يوليه 2020
الجزائر: ارتفاع الإصابات بالكورونا إلى 23 ألفًا و84 مصابًا و1078 حالة وفاة

أرشيفية


الجزائر- (أ ش أ):
أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 23 ألفًا و84 مصابًا، و1078 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 535 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 16 ألفًا و51 حالة.
وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 67 مريضًا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 19 ولاية أخرى.

هذا المحتوى من

الجزائر فيروس كورونا

الخبر التالى:

اليونان تمنع 28 مهاجرًا من الذهاب لإيطاليا وتفكك عصابة لتهريب البشر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87172

    عدد المصابين

  • 27868

    عدد المتعافين

  • 4251

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير البترول يعلن أسماء محافظات المرحلة الأولى بمشروع تحويل السيارات للغاز