الصحة العراقية: تسجيل 2310 إصابات جديدة بكورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد تسجيل 2310 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2036 مصاباً للشفاء.

وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن إجمالي حالات الاصابة المسجلة في العراق بلغ 92530 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 60528، مشيرة إلي تسجيل 90 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 3781 حالة.