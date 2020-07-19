أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الصحة العراقية: تسجيل 2310 إصابات جديدة بكورونا

05:56 م الأحد 19 يوليه 2020
الصحة العراقية: تسجيل 2310 إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد تسجيل 2310 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2036 مصاباً للشفاء.
وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن إجمالي حالات الاصابة المسجلة في العراق بلغ 92530 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 60528، مشيرة إلي تسجيل 90 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 3781 حالة.

هذا المحتوى من

العراق بغداد فيروس كورونا

الخبر التالى:

العاهل الأردني يجدد رفض بلاده لخطط الضم الإسرائيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87172

    عدد المصابين

  • 27868

    عدد المتعافين

  • 4251

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير البترول يعلن أسماء محافظات المرحلة الأولى بمشروع تحويل السيارات للغاز