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لليوم الخامس على التوالي.. فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من ١٠ آلاف إصابة بكورونا

05:56 م الأحد 19 يوليه 2020
لليوم الخامس على التوالي.. فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من ١٠ آلاف إصابة بكورونا

إصابات كورونا في أمريكا

وكالات

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة، اليوم الاحد، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78 في المئة، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول تضررًا من وباء كورونا حيث سجلت أكثر من ٣.٧ مليون إصابة وأكثر من ١٤٢ ألفا حالة وفاة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

أمريكا ولاية فلوريدا فيروس كورونا

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