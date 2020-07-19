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ألمانيا تسجل 202 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

05:53 م الأحد 19 يوليه 2020
ألمانيا تسجل 202 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ألمانيا فيروس كورونا

برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بواقع 202 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 529 في اليوم السابق؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 201574 حالة.
وأوضحت البيانات - وفقا لصحيفة "ذا تلجراف" البريطانية - أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9084 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالات الشفاء حوالي 187400 شخص من هذا المرض.
وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، ووفقاً لأحداث البيانات فقد حصد الفيروس التاجي مزيدا من الأرواح فقد بلغت حصيلة الوفيات في العالم نحو 600 ألف من بين أكثر من 14 مليون مصاب، فيما شفي أكثر من 8 ملايين شخص.

هذا المحتوى من

Asha
ألمانيا برلين فيروس كورونا

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