العراق يسجل 90 وفاة و2310 إصابة جديدة بكورونا
بغداد - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 2310 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 92530 حالة في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 3781 حالة بعد تسجيل90 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 60528 بعد تسجيل 2036 حالة شفاء اليوم أيضا.
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