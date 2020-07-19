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زعيم كوريا الشمالية يرأس اجتماعا لبحث تعزيز "الرادع الحربي" لبلاده

04:31 م الأحد 19 يوليه 2020
زعيم كوريا الشمالية يرأس اجتماعا لبحث تعزيز "الرادع الحربي" لبلاده

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

سول - (د ب أ):

ترأس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكردستاني وبحث قضايا رئيسية لتعزيز "الرادع الحربي لبلاده"، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد أن الاجتماع المغلق، الذي عقد أمس السبت بحث "المهمة الاستراتيجية" للوحدات العسكرية الرئيسية للتعامل مع الوضع العسكري حول شبه الجزيرة الكورية. ووافق الاجتماع أيضا على "قوائم لخطة إنتاج ذخائر رئيسية".

وقالت الوكالة إن كيم ترأس أيضا اجتماعا موسعا للجنة العسكرية أمس السبت، ناقش قضايا لتكثيف برامج الحزب في توعية وتوجيه القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين بالجيش الشعبي.

وتردد أن الاجتماع شدد على الحاجة إلى تسليح القادة العسكريين الشبان.

ولم يحدد التقرير طبيعة الإجراءات، المتعلقة بالرادع الحربي، التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المغلق.

زعيم كوريا الشمالية وريا الشمالية يم جونج أون ول

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