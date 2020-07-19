إردوغان يُجري "زيارة رمزية" لآيا صوفيا

أنقرة- (أ ف ب):

قام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد بزيارة رمزية لكاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول هي الأولى منذ القرار المثير للجدل بتحويلها مسجدا الاسبوع الماضي.

وأعلنت الرئاسة أنه خلال الزيارة القصيرة تفقد اردوغان الأعمال داخل الكنيسة ناشرة صورا للسقالات.

وتأتي زيارة اردوغان المفاجئة قبل أيام من أول صلاة جمعة في آيا صوفيا الأسبوع المقبل. ومن غير المعروف ما إذا كان سيشارك فيها اردوغان.

ووافق مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في تركيا، بطلب من عدة جمعيات على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفا.

وفور صدور هذا القرار أعلن اردوغان تحويل كنيسة آيا صوفيا مسجدا.

وأعلنت هيئة الشؤون الدينية في تركيا أن 500 شخص سيشاركون في أول صلاة الجمعة المقبل في آيا صوفيا.

وأضافت انه خلال الصلاة ستتم تغطية الأيقونات المسيحية في الكاتدرائية البيزنطية السابقة.

وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول. واستقبلت العام الماضي 3,8 ملايين زائر.

وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في 1453، تم تحويلها إلى مسجد في العام نفسه ثم إلى متحف في 1935 بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية حينذاك مصطفى كمال أتاتورك بهدف "إهدائها إلى الإنسانية".

واثار قرار تحويل الكنيسة مسجدا انتقادات في الخارج خصوصا من روسيا واليونان، واعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لهذا القرار.