أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الأردن يشيد بموقف مصر العقلاني في أزمة سد النهضة

04:22 م الأحد 19 يوليه 2020
الأردن يشيد بموقف مصر العقلاني في أزمة سد النهضة

أيمن الصفدي

(وكالات):

ثمّن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، الموقف العقلاني لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشددا على أن أمن مصر من أمن الأردن.

وأعلن وزير خارجية الأردن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة عمان اليوم الأحد، دعم بلاده لمصر في جهود حفظ أمنها المائي.

وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات المستمرة حول سد النهضة إلى اتفاق.

وأكد أيمن الصفدي أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الاستراتيجي العربي الذي نتمسك به جميعا.

أيمن الصفدي سد النهضة الأردن وزير الخارجية الأردني

الخبر التالى:

إردوغان يُجري "زيارة رمزية" لآيا صوفيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87172

    عدد المصابين

  • 27868

    عدد المتعافين

  • 4251

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الدفاع الوطني يبحث تطورات سد النهضة وليبيا