الأردن يشيد بموقف مصر العقلاني في أزمة سد النهضة

(وكالات):

ثمّن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، الموقف العقلاني لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشددا على أن أمن مصر من أمن الأردن.

وأعلن وزير خارجية الأردن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة عمان اليوم الأحد، دعم بلاده لمصر في جهود حفظ أمنها المائي.

وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات المستمرة حول سد النهضة إلى اتفاق.

وأكد أيمن الصفدي أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الاستراتيجي العربي الذي نتمسك به جميعا.