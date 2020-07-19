السودان يعلن "انحسارًا مفاجئًا" لمياه النيل ورافديه

وكالات:

أعلنت الخرطوم خروج عدد من محطاتها على نهر النيل عن الخدمة، جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه في النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وقالت هيئة مياه ولاية الخرطوم، الأحد، إن عددًا من محطاتها النيلية خرجت عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، محذرة من مواجهة عدد من أحياء العاصمة لأزمة مياه الشرب.

ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية عن مدير عام الهيئة، أنور السادات الحاج محمد، قوله إن محطات الصالحه "أ" و"ب" وبيت المال، وشمال بحري، وام كتي، والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للأنهار الثلاثة.

وأوضح السادات أن عمال الهيئة قاموا بإنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى في محطة مياه سوبا، ومحطة مياه بحري القديمة، ومحطة مياه المقرن، ومحطة مياه المنارة، مُبينًا أن مسؤول الهيئة أن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة .

وأكد السادات أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة نتيجة لانحسار المفاجئ.

وكشف أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص، وبثت تطمينات أن المياه تنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.

وتوقع السادات شح إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.