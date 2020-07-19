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أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 1.8% في 24 ساعة

03:19 م الأحد 19 يوليه 2020
أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 1.8% في 24 ساعة

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% خلال 24 ساعة حتى 0541 صباح اليوم الأحد بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 1.71 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة جاءت أقل من متوسط الزيادة اليومية خلال أسبوع ماضي (وهو 1.9%).

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بإجمالي 406 آلاف و305 حالات، بزيادة بنسبة 2% خلال 24 ساعة.

وشهدت ولاية مونتانا زيادة حالات الإصابة بنسبة 4.4% خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2471 حالة.

كما سجلت ولاية أريزونا أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 147 حالة وفاة.

فيروس كورونا نيويورك أمريكا جامعة جونز هوبكنز

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