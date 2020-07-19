أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الصحة العالمية: إصابات كورونا بلغت أكثر من 13.8 مليون حالة

03:15 م الأحد 19 يوليه 2020
الصحة العالمية: إصابات كورونا بلغت أكثر من 13.8 مليون حالة

شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف

جنيف - أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى أمس السبت، 13 مليونا و876 ألف حالة، في الوقت الذي بلغ عدد حالات الوفاة على مستوى العالم 593 ألفا و87 حالة.

وأشارت المنظمة الدولية - في تقرير اليوم الأحد- إلى أن عدد حالات الإصابة في قارة إفريقيا بلغ 561 ألفا و466 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 9349 حالة، أما في الأمريكتين فبلغ عدد الإصابات 7 ملايين و306 آلاف و371 حالة.. بينما بلغ عدد الوفيات 302 ألف و508 حالات.

وأوضحت المنظمة أن عدد حالات الإصابة بلغ في منطقة الشرق الأوسط مليونا و360 ألفا و791 حالة.. بينما بلغت الوفيات 33 ألفا و738 حالة، أما في أوروبا فبلغ عدد حالات الإصابة 3 ملايين و42 ألفا و330 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 206 آلاف و684 حالة، وفي جنوب شرق آسيا بلغ عدد حالات الإصابة مليونا و347 ألفا و954 حالة.. في حين بلغت الوفيات 32 ألفا و907 حالات.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية إصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 1.8% في 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87172

    عدد المصابين

  • 27868

    عدد المتعافين

  • 4251

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اللواء محمد مرسي يؤدي اليمين وزيرا للإنتاج الحربي