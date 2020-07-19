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حريق في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية (فيديو)

03:11 م الأحد 19 يوليه 2020
حريق في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية (فيديو)

حريق في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية

وكالات:

أفادت إذاعة إيران الرسمية "آي آر آي بي IRIB"، الأحد، باندلاع حريق داخل مصنع في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، على خلفية سلسلة حوادث غامضة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكرت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصنع نسيج يقع عند الطريق الواصل بين تبريز ومدينة آذرشهر، مؤكدة إصابة أربعة رجال إطفاء جراء الحادث.

وأشارت إلى أن سبب الحريق وحجم الأضرار الناجمة عنه لم يحدد بعد.

يأتي ذلك بعد ساعات من ورود تقارير عن وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان دون وقوع إصابات.

وشهدت إيران في الأسابيع الماضية سلسلة حوادث غامضة في منشآت مهمة.

حريق في مصنع مدينة تبريز الإيرانية محافظة أذربيجان

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