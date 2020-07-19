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فلسطين تسجل 465 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 8 آلاف

12:18 م الأحد 19 يوليه 2020
فلسطين تسجل 465 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 8 آلاف

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7,895 حالة.

وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم تسجيل 325 حالة تعاف، و4 حالات وفاة؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 62 حالة، وأشارت إلى وجود 14 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 حالات تُعالج بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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