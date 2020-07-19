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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس

11:48 ص الأحد 19 يوليه 2020
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس

محافظ القدس عدنان غيث

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله.

كان المحافظ عدنان غيث قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية؛ بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

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