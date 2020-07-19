انفجار في محطة للطاقة وسط إيران دون إصابات

طهران - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، بوقوع انفجار بمحطة للطاقة بمحافظة أصفهان وسط إيران صباح اليوم الأحد.

ووفقا لما نقلته الوكالة، فإن الانفجار لم يتسبب في انقطاع التيار عن المشتركين ولم يسفر عن تسجيل إصابات.

ويأتي الانفجار في وقت شهدت فيه الجمهورية الإسلامية سلسلة من الانفجارات الغامضة في الأسابيع الماضية، كان من بينها حوادث في موقع عسكري بالقرب من طهران ومنشأة للتخصيب النووي.