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انفجار في محطة للطاقة وسط إيران دون إصابات

11:11 ص الأحد 19 يوليه 2020
انفجار في محطة للطاقة وسط إيران دون إصابات

انفجار في محطة للطاقة وسط إيران دون إصابات

طهران - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، بوقوع انفجار بمحطة للطاقة بمحافظة أصفهان وسط إيران صباح اليوم الأحد.

ووفقا لما نقلته الوكالة، فإن الانفجار لم يتسبب في انقطاع التيار عن المشتركين ولم يسفر عن تسجيل إصابات.

ويأتي الانفجار في وقت شهدت فيه الجمهورية الإسلامية سلسلة من الانفجارات الغامضة في الأسابيع الماضية، كان من بينها حوادث في موقع عسكري بالقرب من طهران ومنشأة للتخصيب النووي.

انفجار في محطة للطاقة طهران إيران

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