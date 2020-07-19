العراق يعلن استمرار التحقيق في اغتيال المهندس وسليماني: "جريمة جنائية"
وكالات:
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، استمرار التحقيقات بعملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وقال في بيان صحفي إن "إجراءات التحقيق في حادث المطار تمت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وتعامل القضاء العراقي مع تلك الحادثة باعتبارها جريمة جنائية حصلت على أرض عراقية وقسم من المجني عليهم فيها من العراقيين"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف: "تم الإجراء وفق قواعد التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث تم إجراء الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن السفارة الإيرانية عن المجني عليهم من الإيرانيين".
وتابع البيان "تمت مخاطبة وزارة الخارجية العراقية وأمانة مجلس الوزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الحادث، وإن اجراءات التحقيق منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقدت الولايات المتحدة بشدة تقريرًا أمميًا خلص إلى أن عملية قتل سليماني بضربة أمريكية في بغداد في يناير الماضي، كانت "غير قانونية".
وقالت المتحدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجن أورتيجاس: "يتطلّب الأمر قدرًا خاصًا من عدم النزاهة الفكرية لإصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لتحركها دفاعًا عن نفسها ويلمع في المقابل صورة سليماني المعروف بأنه كان من أخطر الإرهابيين في العالم".
والشهر الفائت، أصدرت إيران أوامر باعتقال 36 مسؤولا سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة ودول أخرى، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة التورط في اغتيال سليماني.
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