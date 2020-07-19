العراق يعلن استمرار التحقيق في اغتيال المهندس وسليماني: "جريمة جنائية"

وكالات:

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، استمرار التحقيقات بعملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال في بيان صحفي إن "إجراءات التحقيق في حادث المطار تمت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وتعامل القضاء العراقي مع تلك الحادثة باعتبارها جريمة جنائية حصلت على أرض عراقية وقسم من المجني عليهم فيها من العراقيين"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "تم الإجراء وفق قواعد التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث تم إجراء الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن السفارة الإيرانية عن المجني عليهم من الإيرانيين".

وتابع البيان "تمت مخاطبة وزارة الخارجية العراقية وأمانة مجلس الوزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الحادث، وإن اجراءات التحقيق منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي".

‏وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقدت الولايات المتحدة بشدة تقريرًا أمميًا خلص إلى أن عملية قتل سليماني بضربة أمريكية في ‎بغداد في يناير الماضي، كانت "غير قانونية".

وقالت ‏المتحدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجن أورتيجاس: "يتطلّب الأمر قدرًا خاصًا من عدم النزاهة الفكرية لإصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لتحركها دفاعًا عن نفسها ويلمع في المقابل صورة سليماني المعروف بأنه كان من أخطر الإرهابيين في العالم".

والشهر الفائت، أصدرت إيران أوامر باعتقال 36 مسؤولا سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة ودول أخرى، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة التورط في اغتيال سليماني.