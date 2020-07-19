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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

10:45 ص الأحد 19 يوليه 2020
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن مواجهات اندلعت في مخيم بلاطة في نابلس، أدت إلى إصابة مواطنين برصاص الاحتلال، واعتداءات، وتخريب لمحتويات المنازل.

يذكر أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس السبت، مخيم "الجلزون" شمال رام الله، واختطفت 3 مواطنين، كما تم اعتقال 3 آخرين من القدس، بينهم فتى.

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