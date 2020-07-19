الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية ناجحة
الكويت - "أ ش أ":
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية ناجحة صباح اليوم الأحد.
وأضاف "الجراح" - في بيان صادر عن الديوان الأميري الكويتي، قائلا: "العملية الجراحية تكللت بفضل الله- تعالى- ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين إلى الباري- جل وعلا- أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل، ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحفظ سموه من كل مكروه".
كان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح، قد أعلن أمس السبت دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى؛ لإجراء فحوص طبية، ثم أعلن في وقت لاحق صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.
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