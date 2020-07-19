الحرب في سوريا: من هو توقير شريف المجرد من الجنسية البريطانية الذي تحاكمه هيئة تحرير الشام؟

دمشق- ( بي بي سي):

قال تحالف الجماعات "الجهادية" المسلحة الذي يهيمن على شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة إنه سيحاكم رجلا ولد في بريطانيا يُدير منظمة إغاثة هناك.

واعتقلت "هيئة تحرير الشام" الشهر الماضي توقير شريف، من شرقي لندن، بتهمة تمويل "مشاريع تحرض على الانقسام".

وأعلنت الهيئة الثلاثاء أنه قد أُفرج عنه بكفالة.

فمن هو توقير شريف ولم جردته بريطانيا من جنسيتها وما الذي يقف وراء قيام هيئة تحرير الشام باعتقاله ومحاكمته؟

يكنى شريف بأبي حسام البريطاني، كما يعرف أيضا باسم توكس، وهو مؤسس منظمة "تطورات حية من سوريا" (Live Updates From Syria).

وتقول هذه المنظمة إن عملها يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين جراء الحرب الأهلية في سوريا.

وقد جردت بريطانيا شريف من الجنسية عام 2017، متهمة إياه بإقامة صلات بجماعة متحالفة مع القاعدة.

ونفى شريف، الذي يحق له حمل الجنسية الباكستانية عن طريق والده، هذا الادعاء، ولكنه اعترف بأنه قاتل في سوريا وحمل بندقية من طراز إي كي 47 (كلاشينكوف).

وبحسب صفحة هيئة تحرير الشام على فيسبوك، فقد اعتقل مسلحون تابعون لها شريف في محافظة إدلب في 22 يونيو الماضي من دون تقديم أي تفسير لهذه الخطوة، وقد احتجز في عزلة تامة عن العالم الخارجي لأيام عديدة.

وقد أطلقت أسرته وزملاؤه وأنصاره حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج عنه، ونشرت مقاطع فيديو لمظاهرات خرجت في بلدة أطمة بمحافظة إدلب السورية تقول إنها لأجله.

وقالت هيئة تحرير الشام في وقت لاحق إن شريف اتهم بتنظيم "تحويل الأموال لدعم بعض المشاريع التي تحرض على الانقسام" في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مجموعة مراقبة مقرها بريطانيا، أنه احتجز بسبب علاقاته المزعومة مع "جهاديين" منافسين.

وأصدر "مكتب الشؤون الإعلامية" بهيئة تحرير الشام بيانا الثلاثاء أعلن فيه أنه أُفرج عن شريف بكفالة بعد طلب من عائلته.

وقالت الهيئة: "أبلغته المحكمة أن موعد جلسة الاستماع أمام القضاء بعد 15 يوما، وأنه يمكنه إعداد دفاعه خلال فترة إطلاق سراحه".

ونشرت منظمة "تطورات حية من سوريا" الأربعاء مقطع فيديو على فيسبوك قالت إنه يظهر استقبال شريف في المنزل.

وأضافت قائلة: "ندعو الله أن يحفظه وعائلته في أمان وأن يبرئه من جميع التهم".

وجاء اعتقال شريف وسط حملة قمع قامت بها هيئة تحرير الشام ضد المنشقين في مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرتها.

يذكر أن هيئة تحرير الشام هي تحالف جماعات مسلحة بقيادة فرع تنظيم القاعدة السابق في سوريا، وكانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة. وقد صُنفت كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى.