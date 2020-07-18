النواب الليبي يستنكر تقاعس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحمل مسؤوليتها

طرابلس - (أ ش أ):

استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، "تقاعس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتراخيها عن تحمل مسؤوليتها"، مشددا على ضرورة أن تقوم البعثة بواجبها.

وقال النويري، في بيان اليوم السبت، أوردته بوابة الوسط الليبية، إن البعثة الأممية تقف مثل المشاهد عن قرب تراقب مثل غيرها، وتنتظر أن تسوء الأوضاع أكثر في ليبيا، في ظل ما يشوب الوضع العام من ارتباك وعدم استقرار يستوجب إيجاد حلول عاجلة، في انتظار اندلاع الحرب ليسهل عملها من باب استحالة أن تفعل شيئا في حال قيام الحرب سوي أن تشدد على أو تدعو إلى أو تحث على أو تستنكر ذلك، وفي الحالات القصوي قد تندد بذلك.

وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لا تملك قرارها وإلا لما أبطأت الحوار السياسي، موضحا أن البعثة أضاعت ما جرى الحصول عليه من فرصة عقب مؤتمر برلين ومدي الصلاحيات والموافقة المقدمة على مخرجات الحوار السياسي.