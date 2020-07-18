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عالم فضاء: الحضارة البشرية ستكون في الفضاء والعالم يتسارع من أجل امتلاكه

10:53 م السبت 18 يوليه 2020
عالم فضاء: الحضارة البشرية ستكون في الفضاء والعالم يتسارع من أجل امتلاكه

الدكتور اسامة شلبية

(مصراوي):

قال عالم الفضاء الدكتور أسامة شلبية، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة القاهرة، إن الفضاء هو مستقبل الإنسان، والحضارة البشرية القادمة ستكون هناك، موضحا أن أكثر من 60 دولة تتسارع على امتلاك الفضاء نظرا لأهميته، ومصر تعطى اهتماما كبيرا لدراسات الفضاء الآن.

وأضاف "شلبية" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن كوكب المريخ أقرب الكواكب بعد الأرض لوجود حياة، مشيرا إلى أن لا صحة لوجود أى مبانى على المريخ، لكن هناك أثار وديان وغازات.

وتابع الدكتور أسامة شلبية، أنه ربما كانت هناك حياة موجودة من قبل على سطح كوكب المريخ، لكننا لم نتوصل إلى حقيقة فى هذا الشأن، ونحاول الآن دلاتية كيف انتهت هذه الحياة، ودراسة الحالة المناخية للكوكب لتفادى التغيرات المناخية على كوكب الأرض.

وواصل "شلبية" أن الفرق بين الأرض والكواكب الأخرى، هو الجاذبية وهو التحدى الذى يواجه رواد الفضاء حتى الآن، فالأكل الذى كان يتناولنه تغير، كذلك أصبحوا يقوموا ببعض التمرينات الرياضية من أجل التأقلم على طبيعة الحياة بدون جاذبية، كذلك أصبح هناك علم جديد اسمه "طب الفضاء.

أسامة شلبية مركز أبحاث الفضاء بجامعة القاهرة جامعة القاهرة قناة Ten

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