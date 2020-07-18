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ترامب يأمر بتنكيس الأعلام اليوم عقب وفاة نائب الكونجرس جون لويس

10:33 م السبت 18 يوليه 2020
ترامب يأمر بتنكيس الأعلام اليوم عقب وفاة نائب الكونجرس جون لويس

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بتنكيس الأعلام في جميع المباني الحكومية والمؤسسات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء البلاد والخارج تكريما للنائب جون لويسعضو مجلس النواب ، الذي توفي مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عاما.

وأشارت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الإعلان يأتي تكريما للمسيرة الحافلة في مجال الخدمة العامة للنائب المدافع عن الحقوق المدنية.

وأشارت بلومبرج إلى أن الأمر الرئاسي بتنكيس الأعلام سيظل ساريا فقط طوال اليوم السبت.

ولم يصدر الرئيس ترامب، الذي غادر إلى ملعبه للجولف في ولاية فيرجينيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، تعليقًا منفصلاً على وفاة النائب لويس.

من جانبها، نشرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي مكناني تغريدة على موقع تويتر أشادت فيها بالنائب لويس، الذي وصفته بأنه "رمز لحركة الحقوق المدنية".

وقالت مكناني إن النائب لويس كان رمزًا لحركة الحقوق المدنية، وترك إرثًا لن يُنسى أبدًا.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس جون لويس واشنطن

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