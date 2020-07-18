وزير الصحة الفرنسى يعلن فرض ارتداء الأقنعة الواقية في المتاجر بدءا من الاثنين المقبل
باريس- ( د ب أ ):
قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران فى تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى اليوم السبت إن ارتداء قناع واق للوجه في المتاجر والبنوك أو حتى قاعات الأسواق في فرنسا سيكون إلزامياً اعتباراً من بعد غد الاثنين.
وأضاف فيران أن قواعد السلوك مثل الحفاظ على مسافة آمنة وإجراء الاختبارات ستظل أساسية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.
كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أعلن شخصيا في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء الماضى أن ارتداء قناع في الأماكن العامة المغلقة قد يكون مطلوبًا اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس.
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