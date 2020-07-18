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الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان على أمير الكويت

09:08 م السبت 18 يوليه 2020
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان على أمير الكويت

محمود عباس

رام الله - (أ ش أ):

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، اتصالا هاتفيا؛ للاطمئنان على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري فحوصات طبية.

وتمنى عباس، لأمير الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، الصحة والعافية والعمر المديد، وللكويت دوام التقدم والازدهار بقيادته.

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Asha
محمود عباس الكويت فلسطين

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