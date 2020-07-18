طهران ترسل الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا

طهران- (بي بي سي):

بعد مطالبات دولية ملحة، أرسلت إيران الصندوق الأسود لطائرة ركاب أوكرانية، تم إسقاطها عن طريق الخطأ في طهران في وقت سابق من هذا العام إلى فرنسا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية، محسن بهاروند، إن "الصندوق الأسود نقل إلى باريس على يد مسؤولين في منظمة الطيران المدني الإيرانية وأحد القضاة"، كاشفاً أن "عملية قراءة بيانات الصندوق ستبدأ يوم الاثنين" المقبل.

وأسقط الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني "عن طريق الخطأ" الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ737بعد دقائق من إقلاعها في الثامن من يناير، وبعد ساعات من هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أمريكية في العراق، رداً على اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً، من جنسيات أوكرانية وكندية وأفغانية وسويدية وبريطانية، إلا أن معظمهم كانوا إيرانيين، بينهم 57 كندياً من أصول إيرانية.

ونفت إيران باديء الأمر مسؤوليتها عن الحادث، الذي جاء وسط توترات متزايدة مع الولايات المتحدة، لكن طهران اعترفت بعد ذلك بأيام، بعد أن قال مسؤولون في المخابرات الغربية إن الأدلة تشير إلى تورط إيراني.

وبرّرت طهران آنذاك الحادثة، بأن قواتها المسلّحة كانت في حالة "التأهب القصوى" في مواجهة "أي هجمات محتملة للجيش الأمريكي.

وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني أن "خطأ بشرياً" مرتبطاً بضبط الرادار كان "السبب الأساسي" وراء حادث إسقاط الطائرة البوينغ الأوكرانية. و منذ أشهر، تطالب كييف بتحقيق دولي شامل و بدفع إيران تعويضات مالية لأسر الضحايا.