الصحة التونسية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 12 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1348 حالة مؤكدة.
وأضاف بيان للوزارة، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس "كورونا" وأوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء،اليوم /السبت/، أنه بعد إجراء 636 تحليلا مخبريا، بلغ العدد الإجمالي للتحاليل 83 ألفا و54، كما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 1095، و عدد حالات الوفاة 50 حالة .
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