أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

كورونا في ليبيا.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء التفشي

06:55 م السبت 18 يوليه 2020
كورونا في ليبيا.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء التفشي

فيروس كورونا

وكالات:

أعلن المركزي الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية للفيروس منذ بدء انتشاره في مارس.

وقال المركز في بيان إنه تسلم 936 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لتظهر سلبية 849 عينة بينها خمس حالات شفاء، وإيجابية 87 عينة موزعة بواقع 53 حالة جديدة و34 حالة لمخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز على كل من طرابلس، ومصراتة، وزليتن، وسبها.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 1791 إصابة، بينها 1358 حالة نشطة، و385 حالة شفاء، و48 حالة وفاة.

فيروس كورونا المركزي الليبي لمكافحة الأمراض ليبيا طرابلس

الخبر التالى:

الصحة التونسية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 86474

    عدد المصابين

  • 27302

    عدد المتعافين

  • 4188

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان