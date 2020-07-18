العاهل السعودي يجري اتصالاً هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

الرياض - (أ ش أ):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أمير الكويت أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، متمنيا له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.

كان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح قد صرح - في وقت سابق اليوم - بأن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية.