جدل بين ترامب وصحافي من "فوكس نيوز" على خلفية مزاعم حول بايدن

واشنطن- (أ ف ب):

تجادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مذيع في تلفزيون "فوكس نيوز" على خلفية مزاعم أطلقها حول نية مرشح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن خفض موازنة الشرطة.

وخلال حوار في باحة أمام المكتب البيضوي، ألقى ترامب مسؤولية العنف المتصاعد في بعض المدن الأمريكية على قادة الحزب الديموقراطي.

وعلّق ترامب على إشارة الصحافي كريس والاس إلى أن كثيرا من المدن يديرها رؤساء بلديات ديموقراطيون منذ عقود بالقول "إنهم يديرونها بشكل سيء".

وتابع الرئيس الأمريكي "كان الوضع سيئا دائما، لكنه خرج تماما عن السيطرة الآن. وذلك لأنهم يريدون خفض موازنة الشرطة، وبايدن يريد خفض موازنة الشرطة".

لكن والاس عارض ترامب قائلا "كلا، سيدي، إنه لا يرغب في ذلك"، وفق ما ورد في فيديو أعاد تلفزيون "فوكس نيوز" نشره الأحد على تويتر.

حينها، زعم ترامب أن بايدن وقّع ميثاقا مع السيناتور اليساري بيرني ساندرز لخفض موازنات قوات الأمن.

وعندما عارضه الصحافي، طلب الملياردير الجمهوري من معاونيه البحث عن الميثاق، لكنهم لم يجدوا ما يبحث عنه، وفق ما قال والاس في تعليقات لاحقة على التلفزيون.

ونشطت حركة لخفض موازنة الشرطة عقب مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس نهاية مايو، بعد أن طرحه شرطي أرضا ووضع ركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.

وكان للحركة بعض التأثير، إذ خفّضت نيويورك الموازنة السنوية للشرطة بمليار دولار عقب أسابيع من الاحتجاجات في المدينة.