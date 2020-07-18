وزير الصحة الفرنسي: ارتداء الكمامات الطبية إلزاميا في الأماكن المغلقة
لندن - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الفرنسية أوليفر فيران، اليوم السبت، أن ارتداء الكمامات الطبية سيكون إلزاميا في المناطق العامة المُغلقة بداية من الاثنين المقبل.
وقال فيران في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" - إنه "بداية من الاثنين، سيكون ارتداء الأقنعة الطبية إلزاميا في الأماكن المغلقة.. ذلك يتضمن المتاجر والمباني المفتوحة للعامة والأسواق الداخلية والبنوك".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الفرنسية عملت على تسريع خططها لجعل الأقنعة الطبية إلزامية بعد أن أصبحت أكثر شيوعا بين الناس، خاصة في مناطق جنوب وغرب فرنسا.
جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا تجاوز 173 ألف إصابة بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 30 ألف وفاة.
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