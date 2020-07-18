أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

بعد اتهامها بقرصنة الأبحاث.. مسؤول روسي: ربما نحصل على لقاح لكورونا قبل غيرنا

03:43 م السبت 18 يوليه 2020
بعد اتهامها بقرصنة الأبحاث.. مسؤول روسي: ربما نحصل على لقاح لكورونا قبل غيرنا

صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف

وكالات

وصف مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، الاتهامات البريطانية والكندية والأمريكية حول تورط موسكو في هجمات إلكترونية لسرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأنها "محاولة لتشويه سمعة اللقاح الروسي".

وأكد ديمترييف، في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، يجري بشكل جيد في روسيا، وبفضل العلماء والبنية التحتية، قد ينجز قبل البلدان الأخرى، مضيفًا أن "اللقاح الروسي من المحتمل أن يكون في السوق أولاً، وربما يكون الأكثر فاعلية".

وتوقع رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الذي يرعى أبحاث لقاح فيروس كورونا الروسي، الحصول على الموافقة في أغسطس المقبل.

وقال مدير الصندوق الروسي: "أولاً، يثير الدهشة والاستغراب اختيار وقت طرح هذه المزاعم، لأن ذلك في الواقع، حدث في اليوم التالي لإعلان أننا نتوقع الموافقة على لقاحنا في أغسطس".

وأوضح أن شركة "آر فارما" التابعة لشركة "آر دي أي أف" تجري مناقشات مع شركة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا" لإنتاج اللقاح الذي تم تطويره في جامعة أكسفورد، والذي يتوقعون الانتهاء منه قريبًا، مؤكدًا "لذا لا حاجة للسرقة، كل شيء مُعطى بالفعل لـ"آر فارما".

وتُجرى مفاوضات بين الشركتين، بشكل منفصل عن أبحاث اللقاحات الخاصة بروسيا، وفقًا لما ذكرته الشبكة الإخبارية الأمريكية.

كيريل دميترييف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لقاح كورونا فيروس كورونا هجمات إلكترونية

الخبر التالى:

مطاردة بين قوات روسية وأمريكية في سوريا (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 86474

    عدد المصابين

  • 27302

    عدد المتعافين

  • 4188

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميًا.. وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات لقيادات الوزارة ومديري الأمن (الأسماء)