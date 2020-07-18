بعد اتهامها بقرصنة الأبحاث.. مسؤول روسي: ربما نحصل على لقاح لكورونا قبل غيرنا

وكالات

وصف مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، الاتهامات البريطانية والكندية والأمريكية حول تورط موسكو في هجمات إلكترونية لسرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأنها "محاولة لتشويه سمعة اللقاح الروسي".

وأكد ديمترييف، في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، يجري بشكل جيد في روسيا، وبفضل العلماء والبنية التحتية، قد ينجز قبل البلدان الأخرى، مضيفًا أن "اللقاح الروسي من المحتمل أن يكون في السوق أولاً، وربما يكون الأكثر فاعلية".

وتوقع رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الذي يرعى أبحاث لقاح فيروس كورونا الروسي، الحصول على الموافقة في أغسطس المقبل.

وقال مدير الصندوق الروسي: "أولاً، يثير الدهشة والاستغراب اختيار وقت طرح هذه المزاعم، لأن ذلك في الواقع، حدث في اليوم التالي لإعلان أننا نتوقع الموافقة على لقاحنا في أغسطس".

وأوضح أن شركة "آر فارما" التابعة لشركة "آر دي أي أف" تجري مناقشات مع شركة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا" لإنتاج اللقاح الذي تم تطويره في جامعة أكسفورد، والذي يتوقعون الانتهاء منه قريبًا، مؤكدًا "لذا لا حاجة للسرقة، كل شيء مُعطى بالفعل لـ"آر فارما".

وتُجرى مفاوضات بين الشركتين، بشكل منفصل عن أبحاث اللقاحات الخاصة بروسيا، وفقًا لما ذكرته الشبكة الإخبارية الأمريكية.