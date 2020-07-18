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العراق يسجل 2049 إصابة جديدة بكورونا

03:26 م السبت 18 يوليه 2020
العراق يسجل 2049 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

العراق - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد 90220 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" أنه تم فحص 15229 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة بالعراق اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 777287.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنه تم شفاء 1997 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 58492، بينما تم تسجيل 75 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 3691 حالة.

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