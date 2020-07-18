"يونيسيف" ترفع حاجتها للتمويل إلى 1.9 مليار دولار لمواجهة آثار كورونا

سويسرا - (أ ش أ)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في تقرير لها وزعته في جنيف، إنها رفعت قيمة التمويل الذي تحتاج إليه في الفترة المقبلة لمواجهة احتياجات الاستجابة الإنسانية لوباء كورونا من 1.6 مليار دولار التي كانت قد طلبتها في مايو الماضي إلى 1.9 مليار دولار، ضمن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لآثار وباء كورونا والتي تم الإعلان عنها أمس الجمعة.

وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن وباء كورونا أثر على الأطفال بطرق لها تأثير دائم لا رجعة فيه ولفتت إلى الأرقام الصادرة من جونز هوبكنز للصحة العامة في مايو الماضي، وتقول إن 6 آلاف طفل يمكن أن يموتوا كل يوم لأسباب يمكن الوقاية منها على مدى الأشهر الستة المقبلة كنتيجة مباشرة وغير مباشرة للاضطرابات المتعلقة بالخدمات الصحية الأساسية الناجمة عن وباء كورونا.

وأضافت يونيسيف في تقريرها أن البيانات للأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى أظهرت بالفعل انخفاضا كبيرا فى عدد الأطفال الذين أكملوا جرعات التطعيم المضادة للدفتريا والتيتانوس والسعال الديكى، مشيرة إلى أن تلك هى المرة الأولى منذ 28 سنة التي يرى فيها العالم مثل هذا الانخفاض فى تغطية التطعيم فى نفس الوقت الذي أدى الوباء إلى وضع 30 حملة تطعيم على الأقل ضد الحصبة لخطر الإلغاء وبما قد يتسبب في مزيد من تفشى المرض في العام الجارى وما بعده .

وفيما يتعلق بالتعليم، قالت يونيسيف، إن الأطفال البعيدة بالفعل عن العملية التعليمية والأكثر حاجة للتعلم سيتحملون العبء الأكبر.

من جهة أخرى، قالت يونيسيف، إنه وفقًا لتقرير الوضع العالمي الأخير فقد أفادت 35 دولة من بين 68 دولة مبلغة عن زيادة في العنف المبني على النوع الاجتماعي، مثل عنف الشريك الحميم ضد النساء أو المراهقات أو التحرش وكذلك التسلط عبر الإنترنت للفتيات المراهقات، في ذات الوقت الذي أفادت 15 دولة من أصل 65 دولة مبلغة عن انخفاض تغطية الخدمات بنسبة تزيد على 25%، وذلك في خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي بما في ذلك الرعاية السريرية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي أو مسارات الإحالة للاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات.

وذكرت يونيسيف في تقريرها، أن هذه البيانات وما يلاحظ مما يرد من مكاتبنا القطرية يشير إلى أن الوباء يمثل أزمة تتعلق بحقوق الطفل، وناشدت الجهات المانحة مواصلة المساعدة للاستجابة لاحتياجات الأطفال وتعافيهم وحمايتهم.